16:15, 12 марта 2026РоссияЭксклюзив

В России ответили на слова Зеленского о компромиссах

Депутат Чепа счел преступлением отказ Зеленского от компромиссов
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о неготовности к компромиссам в переговорах по урегулированию украинского конфликта негативно сказываются, прежде всего, на гражданах Украины, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Такие заявления — это продолжение преступления против собственного народа, — сказал политик. — Компромиссы всегда были и будут, при любых договорах».

Чепа добавил, что Россия открыта к компромиссам по урегулированию и была открыта к ним всегда.

«Во многом договоренности, достигнутые в Анкоридже, уже были компромиссом с нашей стороны. И мы шли на это. Компромиссом были даже переговоры в Стамбуле в 2022 году», — добавил Чепа.

Ранее Зеленский заявил, что Киев не будет искать компромиссы, приемлемые для всех сторон переговоров по завершению конфликта на Украине, ценой территории. Он подчеркнул, что это противоречит Конституции.

