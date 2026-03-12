Реклама

Россия
13:19, 12 марта 2026Россия

В России рассказали об охоте на ударивший по Брянску ракетами Storm Shadow Су-24

Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Eugene Dmitriyenko / Wikimedia

В Одесской области всего два-три аэродрома, откуда могли взлететь Вооруженные силы Украины для ракетной атаки на Брянск. Об этом заявил генерал-майор в отставке Владимир Попов, чьи слова приводит aif.ru.

«Сейчас в Одесской области не больше пяти исправных аэродромов. Пригодных для Су-24 и вовсе два-три, потому что для этих самолетов нужна хорошая полоса», — пояснил он.

По его мнению, Су-24 вряд ли вернулся после атаки на Брянск в Одесскую область. Самолет мог сесть на промежуточном аэродроме в другом месте, так как экипаж понимал, что его отслеживают российские военнослужащие, которые могут ударить по месту остановки.

Атака на Брянск была совершена 10 марта. По городу было выпущено несколько ракет Storm Shadow. В результате удара пострадали не менее 42 человек. Жертвами стали шесть жителей города. Затем появилась информация, что для удара могли задействовать бомбардировщик Су-24.

