21:07, 12 марта 2026

В Турции высказались об использовании С-400 при перехвате ракет

Актюрк: В Турции не стали сбивать иранские ракеты российскими комплексами С-400
Марина Совина
Фото: Pixabay

При перехвате двух баллистических ракет над Турцией зенитные комплексы С-400 не применялись, поскольку система противовоздушной обороны (ПВО) самостоятельно определяет, какие средства задействовать для отражения угрозы. Об этом заявил представитель Министерства обороны Турции Зеки Актюрк, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что система ПВО включена в объединенную противовоздушную и противоракетную оборону НАТО, которая оснащена средствами раннего предупреждения, системами управления и ракетами-перехватчиками.

«Cистема в автоматическом режиме выбирает наиболее подходящее и быстрое средство, после чего ракету сбивают. Запущенная ракета была уничтожена за счет задействования самого подходящего и эффективного средства», — говорится в сообщении.

Ранее президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что, несмотря на искренние предупреждения Ирану от Анкары, Тегеран продолжает крайне неверные и провокационные шаги, которые поставят под угрозу дружбу между странами. При этом глава государства критиковал Израиль и США из-за атаки на Иран.

