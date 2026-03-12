В Ярославле построят новый футбольный стадион вместимостью в 12 тысяч зрителей

В Ярославле построят новый футбольный стадион вместимостью в 12 тысяч зрителей. Об этом сообщает 76.ru.

Отмечается, что стоимость проекта составит не менее 16 миллионов рублей, а на его реализацию уйдет не менее пяти лет. Сейчас власти Ярославля определяются с тем, будут ли они строить новый стадион с нуля или реконструировать действующую арену «Шинник».

«Строительство легче, чем реконструкция. Это будет новый современный стадион — 12-тысячник. Он будет находиться на месте того стадиона, который у нас сейчас. Этот стадион позволит принимать матчи международного уровня», — заявил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Сейчас в Ярославле действует футбольный стадион «Шинник». Он был построен в 1957 году и вмещает 22990 зрителей.