Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
07:01, 12 марта 2026Ценности

Внешность 63-летней звезды «Офиса» на обложке журнала удивила фанатов

Мария Винар

Фото: @brianbowensmith⁠ / @lofficielhommes.usa

Американский актер и комик Стив Карелл попал на обложку журнала L'Officiel Hommes и удивил фанатов внешностью. Фото и комментарии появились в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) глянцевого издания.

63-летний артист был запечатлен в костюме песочного цвета, состоящем из классических брюк и пиджака. Кроме того, он позировал в футболке соответствующего тона и с часами.

Поклонники восхитились моложавой внешностью звезды популярного телесериала «Офис» и принялись обсуждать ее в комментариях под постом: «Какой естественный шарм», «По шкале от одного до десяти он все одиннадцать», «Стив выглядит очень круто!», «Красавчик», «Он выглядит безупречно», «Честно говоря, это самая лучшая съемка для глянца, которую я когда-либо видел».

Ранее пользователи сети обсудили внешность американского актера Брэда Питта на новых фото со съемок фильма «Всадники».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Всему есть предел». Конфликт Киева и Будапешта достиг нового уровня. Орбан заявил об угрозах детям и внукам со стороны Украины

    Теннисист Медведев вышел в четвертьфинал турнира Masters в Индиан-Уэллсе

    На нефтебазе вспыхнул пожар после атаки ВСУ на российский регион

    Иран вывел из строя систему железнодорожных путей Израиля

    Серийный убийца стал знаменитым блогером и вызвал скандал

    Внешность 63-летней звезды «Офиса» на обложке журнала удивила фанатов

    Желающей научиться «грязному» оральному сексу девушке дали советы

    Ушел из жизни легенда российского цирка

    США дали совет по поводу России из-за конфликта в Иране

    Раскрыты шокирующие подробности личной жизни Эпштейна

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok