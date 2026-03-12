Внешность Оксаны Самойловой на видео без фильтров вызвала споры в сети

Внешность российской блогерши и бизнесвумен Оксаны Самойловой на видео без фильтров вызвала споры в сети. Ролик опубликован на странице видеографа с никнеймом @daria.films в TikTok.

37-летнюю инфлюэнсершу запечатлели перед шоу бренда Elie Saab в рамках Недели моды в Париже. Она предстала перед камерой в облегающем черном макси-платье и с выпрямленными волосами, уложенными в прическу «мальвинка». Также Самойлова сделала макияж с черными стрелками на веках и коричневой помадой на губах.

Зрители оценили кадры в комментариях. Часть из них раскритиковали внешний вид бизнеследи: «Жесть, это были фильтры все это время», «Да уж, на самом деле без фильтров красоты особо никакой и нет», «Я ее не узнала: лицо в два раза шире и все в буграх», «Когда в 37 решила выглядеть на 45», «Филлер мигрировал».

В то же время другие юзеры встали на ее защиту. «В смысле фильтры? Это свет так неудачно падает», «Это ракурс такой, я ее видела, она очень молодо выглядит», «У многих обычных людей даже без пластики под таким светом легко будут видны морщины, складки на лице, мешки, впадины и тому подобное», «Ей почти 40 лет, и она выглядит лучше всех хейтеров, вместе взятых», — отметили они.

В феврале Оксана Самойлова оценила свою внешность после развода с рэпером Денисом Устименко-Вайнштейном, известным под псевдонимом Джиган.