11:33, 12 марта 2026Россия

Во время испытаний на российском авиазаводе пострадали люди

Mash: Семь человек пострадали во время испытаний на авиазаводе в Иркутске
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

При обрушении эстакады на авиазаводе в Иркутске пострадали люди. Об этом пишет Mash в Telegram.

По информации издания, все произошло в ходе испытаний двигателя самолета. Травмы получили семеро сотрудников предприятия. Четверых человек госпитализировали, еще троим оказана помощь на месте.

В свою очередь, РЕН ТВ уточнил, что обрушение произошло из-за порыва ветра, созданного работой испытываемого устройства.

Ранее в Институте нефтехимического синтеза имени А. В. Топчиева в Москве во время эксперимента произошел взрыв. В результате пострадал сотрудник НИИ. Подробности о его должности и травмах не приводились.

До этого взрыв прогремел во время испытаний в Пермском политехническом университете. Жертвами происшествия стали два человека, включая ребенка.

