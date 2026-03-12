Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:37, 12 марта 2026Наука и техникаЭксклюзив

Военный высказался о судьбе ВМС Ирана

Военный Дандыкин: ВМС Ирана полностью не уничтожили
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Iranian Army / AP

Военно-морские силы (ВМС) Ирана понесли большие потери, но не были полностью уничтожены и могут еще доставить неприятности для США, считает военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что ВМС Ирана, фактически полностью уничтоженные ударами США в ходе операции Epic Fury («Эпическая ярость»), не были готовы к ведению настоящей войны. Уточняется, что они представляли собой церемониальный флот и инструмент дипломатии.

Эксперт подчеркнул, что ВМС Ирана не были полностью уничтожены, хотя и понесли большие потери. Он напомнил, что у страны остался фрегат в Индии, кроме того, у страны были три подводные советские лодки, из которых погибла одна. Также, продолжил Дандыкин, у Ирана есть огромное количество морских беспилотников, которые могут доставить много неприятностей для США и в проливе, и в заливе.

«Ну и, я так понимаю, у них остались средства минирования пролива. Очевидно, они могут это сделать. Нет, я думаю, что потери понесены, но возможности для нанесения ударов у Ирана сохранились», — заключил эксперт.

Ранее издание TWZ заметило, что американская сторона в ходе операции Epic Fury могла впервые в реальных боевых условиях использовать баллистические ракеты для поражения движущихся кораблей противника, что является предзнаменованием будущих военных кампаний США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские военные отомстили за удары по Брянску. На позиции ВСУ сбросили бомбы с надписью «За каждого нашего — 1000 ваших»

    Россиянка пострадала от насильника в столичном отеле

    Мужчина расправился с бывшим начальником в уличной драке

    Вколовшая ботокс россиянка едва не лишилась жизни из-за букета на 8 Марта

    Израиль ударил по ядерному объекту в Иране

    Экономике Европейского союза предсказали шок

    Назван срок окончания теплой погоды в Москве

    Зеленский отказался от поиска приемлемых компромиссов

    Смертную казнь допустили после приговора за теракт в «Крокус Сити Холле»

    Дзюба оценил перспективы отстранения США и Израиля от международных турниров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok