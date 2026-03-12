Военный высказался о судьбе ВМС Ирана

Военный Дандыкин: ВМС Ирана полностью не уничтожили

Военно-морские силы (ВМС) Ирана понесли большие потери, но не были полностью уничтожены и могут еще доставить неприятности для США, считает военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что ВМС Ирана, фактически полностью уничтоженные ударами США в ходе операции Epic Fury («Эпическая ярость»), не были готовы к ведению настоящей войны. Уточняется, что они представляли собой церемониальный флот и инструмент дипломатии.

Эксперт подчеркнул, что ВМС Ирана не были полностью уничтожены, хотя и понесли большие потери. Он напомнил, что у страны остался фрегат в Индии, кроме того, у страны были три подводные советские лодки, из которых погибла одна. Также, продолжил Дандыкин, у Ирана есть огромное количество морских беспилотников, которые могут доставить много неприятностей для США и в проливе, и в заливе.

«Ну и, я так понимаю, у них остались средства минирования пролива. Очевидно, они могут это сделать. Нет, я думаю, что потери понесены, но возможности для нанесения ударов у Ирана сохранились», — заключил эксперт.

Ранее издание TWZ заметило, что американская сторона в ходе операции Epic Fury могла впервые в реальных боевых условиях использовать баллистические ракеты для поражения движущихся кораблей противника, что является предзнаменованием будущих военных кампаний США.