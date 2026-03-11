Реклама

Наука и техника
13:46, 11 марта 2026Наука и техника

После удара США по ВМС Ирана «уничтожители» российских С-400 стали ПКР

TWZ: США ударили ракетами PrSM по движущимся кораблям ВМС Ирана
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: United States Army / Handout via Reuters

США в рамках операции Epic Fury («Эпическая ярость») используют для ударов по кораблям Военно-морских сил (ВМС) Ирана установки M142 High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) с баллистическими ракетами Army TACtical Missile System (ATACMS) и Precision Strike Missile (PrSM). Об этом со ссылкой на материалы Центрального командования Вооруженных сил Соединенных Штатов пишет издание TWZ.

Издание напоминает, что ATACMS способна поражать исключительно стационарные цели на дальности до 300 километров, тогда как действующий вариант PrSM, известный, в частности, как «уничтожитель» российских систем противовоздушной обороны С-400, применяется на расстояние до 500 километров, а его новая модификация, вероятно, способна поражать движущиеся цели на море, то есть используется в качестве противокорабельной ракеты (ПКР). «В 2024 году армия объявила об успешном поражении движущегося судна неуказанной версией ракеты PrSM в ходе учений в Тихом океане», — говорится в публикации.

Издание допускает, что американская сторона в ходе операции Epic Fury могла впервые в реальных боевых условиях использовать баллистические ракеты для поражения движущихся кораблей противника. «Использование баллистических ракет против иранских кораблей, в свою очередь, является предзнаменованием будущих операций США. Ракета PrSM часто обсуждается как особенно важная новая возможность в контексте любой будущей высокотехнологичной войны против Китая в Тихом океане, просто из-за ее большей дальности действия по сравнению с ATACMS», — говорится в публикации.

Ранее издание Breaking Defense сообщило, что американская сторона планирует создание дальнобойных версий PrSM.

В октябре прошлого года издание Defense News со ссылкой на генерал-майора Фрэнка Лосано сообщило, что армия США и компания Lockheed Martin ищут способы нарастить производство систем PrSM, которые придут на смену снарядам ATACMS.

