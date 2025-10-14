Наука и техника
США ускорят выпуск «уничтожителей» российских С-400

Генерал-майор Лосано: США нужно ускорить выпуск высокоточных ракет PrSM
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Sgt. Perla Alfaro / Wikimedia

США нужно ускорить выпуск высокоточных ракет Precision Strike Missile (PrSM), известных, в частности, как «уничтожители» российских систем противовоздушной обороны С-400. Об этом сообщает издание Defense News.

По словам генерал-майора Фрэнка Лосано, в настоящее время армия США и компания Lockheed Martin ищут способы нарастить производство систем PrSM, которые придут на смену снарядам Army TACtical Missile System (ATACMS). Офицер подчеркнул, что производство ATACMS завершится через два года, после чего соответствующие производственные мощности будут отданы под выпуск PrSM.

Издание подчеркивает, что PrSM будет играть большую роль в конфликтах будущего, поскольку способна противостоять китайским и российским технологиям.

Ранее американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin сообщила, что армия США успешно завершила серию летных испытаний высокоточной ударной ракеты PrSM на полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико.

В декабре 2019 года издание со ссылкой на бригадного генерала Джона Рафферти рассказало, что на европейском театре гипотетических военных действий разрабатываемая для армии США PrSM класса «земля — земля» станет «уничтожителем» российских систем противовоздушной обороны, например С-400, тогда как в Тихом океане целью оружия станут китайские боевые корабли.

