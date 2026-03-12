Волочкова рассказала об отношениях с Керимовым и назвала его патриотом

Балерина Анастасия Волочкова рассказала о своих романтических отношениях с известным бизнесменом Сулейманом Керимовым, который празднует свой день рождения. Ее слова передает портал Super.

Бывшая прима Большого театра отметила, что их с Керимовым связывают три года любви с лучшим человеком на свете, воспоминания о котором она «бережет в сердце и душе».

«То, что сделал Сулейман для России, очень важно. Я была на его родине, летали на частном самолете. Керимов — патриот, это самое главное. Это то, что нас объединяет до сих пор. Патриотизм России нас связывает», — заявила Волочкова.

