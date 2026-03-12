Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
17:53, 12 марта 2026Культура

Волочкова рассказала об отношениях с Керимовым и назвала его патриотом

Анастасия Волочкова: Керимов сделал много важного для страны, он патриот России
Андрей Шеньшаков

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Балерина Анастасия Волочкова рассказала о своих романтических отношениях с известным бизнесменом Сулейманом Керимовым, который празднует свой день рождения. Ее слова передает портал Super.

Бывшая прима Большого театра отметила, что их с Керимовым связывают три года любви с лучшим человеком на свете, воспоминания о котором она «бережет в сердце и душе».

«То, что сделал Сулейман для России, очень важно. Я была на его родине, летали на частном самолете. Керимов — патриот, это самое главное. Это то, что нас объединяет до сих пор. Патриотизм России нас связывает», — заявила Волочкова.

Ранее Волочкова высказалась в защиту певицы Славы (настоящее имя — Анастасия Сланевская) после скандального концерта в Пензе, на котором артистка якобы вышла на сцену пьяной. Она назвала хейтеров кончеными людьми.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о критическом состоянии нового лидера Ирана

    Обнаружен способ остановить распространение опасного вида рака

    Россиянин устроил дебош на борту самолета, был связан скотчем и попал на видео

    Зеленский рассказал о просьбах о помощи от США

    Страна НАТО захотела отказаться от российского урана

    Восемь медиков погибли из-за удара ВСУ по медучреждению в российском регионе

    Волочкова рассказала об отношениях с Керимовым и назвала его патриотом

    В США назвали главную проблему в отношениях России и Европы

    Сбивший сотрудника ФСБ россиянин выслушал приговор

    Западные банки испугались Ирана и начали закрывать офисы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok