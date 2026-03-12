Восемь медиков погибли из-за удара ВСУ по медучреждению в российском регионе

Минобороны: Восемь медиков погибли из-за удара ВСУ по медучреждению в ДНР

Восемь медиков погибли, еще десять человек, из которых девять медработники, получили ранения из-за удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по медучреждению в ДНР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

«Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская и другая помощь и поддержка», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что объект не использовался в военных целях. Его поражение стало грубейшим нарушением международного гуманитарного права, добавили в министерстве.

Ранее Минобороны России сообщило, что в ночь на 12 марта ВСУ атаковали компрессорную станцию, обеспечивающую подачу газа по «Турецкому потоку». С 3:55 до 06:45 по московскому времени расчеты средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы уничтожили десять беспилотников.