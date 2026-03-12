Выручка VK Tech значительно возросла

Выручка VK Tech за 2025 год выросла до 18,8 млрд рублей

Выручка VK Tech за 2025 год выросла на 38 процентов год к году, до 18,8 миллиарда рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе, появившемся в распоряжении «Ленты.ру».

Наиболее динамичный рост показали сервисы продуктивности VK WorkSpace (плюс 75,1 процента год к году) и бизнес-приложения (65,7). Рекуррентная выручка выросла более чем в 2 раза год к году и составила 12,8 миллиарда рублей, или 68 процентов от общего объема выручки, что обусловлено как увеличением клиентской базы, использующей сервисы по модели On-Cloud, так и ростом выручки от технической поддержки в рамках модели поставки On-Premise.

Скорректированная EBITDA выросла на 21,6 процента год к году и составила 4,8 миллиарда рублей. Рентабельность по скорректированной EBITDA составила 26 процентов.

Количество клиентов увеличилось в 2,7 раза год к году, до 31,9 тысячи. Клиентский портфель VK Tech диверсифицирован и включает крупные, средние и малые компании из всех отраслей экономики.

В 2025 году реализованы крупные проекты, в том числе с такими компаниями, как «Банк Санкт-Петербург», «АвтоВАЗ», ВТБ, «Сургутнефтегаз», Lamoda. Подписан ряд стратегических соглашений о сотрудничестве, в том числе: развитие цифровой инфраструктуры Татарстана с Министерством цифрового развития Республики, развитие решений для нефтегазовой отрасли с Консорциумом технологической независимости, развитие ИИ-технологий для строительной отрасли с «ДОМ.РФ».

«В 2025 году мы росли существенно быстрее рынка. (...) В 2026 году мы продолжим предлагать рынку актуальные решения, направленные на автоматизацию, оптимизацию и рост эффективности бизнеса. Одним из фокусов станет интеграция технологий ИИ в продукты, что существенно повысит их ценность для клиентов», — сказал генеральный директор VK Tech Павел Гонтарев.

Продуктовый портфель VK Tech включает: облачную платформу, сервисы продуктивности, дата-сервисы и бизнес-приложения. Поставка продуктов доступна по всем моделям: On-Premise и On-Cloud. Якорными продуктами VK Tech являются облачная платформа VK Cloud и сервисы продуктивности VK WorkSpace, на которые приходилось около 70 процентов выручки в 2025 году. Выручка направления «Облачная платформа» за год выросла на 13,5 процента год к году, до 6,5 миллиарда рублей, в том числе выручка от продаж по модели On-Cloud увеличилась на 51,3 процента год к году. Выручка направления «Сервисы продуктивности» за аналогичный период выросла на 75,1 процента год к году, до 6,3 миллиарда рублей за счет роста выручки от продаж по модели On-Cloud в 3,6 раза год к году. Средняя ежемесячная аудитория активных пользователей платных учетных записей по модели On-Cloud за 2025 год увеличилась в 2,7 раза год к году.

Тогда как выручка направления «Дата-сервисы» увеличилась на 15,5 процента год к году и составила 2,5 миллиарда рублей, в том числе выручка от продаж в формате On-Premise поднялась на 16,1 процента год к году. Рост обусловлен увеличением выручки от решений Tarantool и VK Data Platform на 61,8 процента год к году. Тогда как выручка направления «Бизнес-приложения» выросла на 65,7 процента год к году и составила 3,4 миллиарда рублей преимущественно за счет роста продаж в формате On-Premise на 86 процента год к году. Наибольший вклад в динамику выручки направления внесли решения VK HR Tek и VK Tax Compliance, показавшие рост на 38,8 процента и 97,7 процента год к году, соответственно.