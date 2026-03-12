Реклама

Зеленский раскрыл проблему обороны Украины

Зеленский: У нас ограниченное число ракет PAC-2 и PAC-3, что создает проблемы
Екатерина Щербакова
Фото: Jacek Marczewski / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Politico раскрыл проблему, которая складывается на сегодняшний день в обороне страны, а также прокомментировал возможные ослабления санкций против России.

Зеленский заявил, что, несмотря на помощь от Соединенных Шатов Америки (США) и партнеров, Украине не хватает ракет PAC-2 и PAC-3 (модификации зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot — прим. «Ленты.ру») для противовоздушной обороны. И это создает серьезные проблемы для защиты страны.

Украинский лидер не смог пройти мимо возможного ослабления санкций против российской нефти и газа, заявив, что такой шаг поставит под угрозу безопасность Украины и глобальной энергетической инфраструктуры.

Зеленский в завершении добавил, что важно сохранять санкционное давление на Россию.

Ранее Владимир Зеленский рассказал о его личном отношении к президенту России Владимиру Путину.

