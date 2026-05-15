Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:11, 15 мая 2026Силовые структуры

Российский пенсионер расправился с квадроциклистом в канаве

Во Владимирской области пенсионер пойдет под суд за убийство квадроциклиста
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Aleksey Mnogosmyslov / Shutterstock / Fotodom

Во Владимирской области 68-летний местный житель расправился с квадроциклистом в канаве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Пенсионер обвиняется по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство») и части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством»). Свою вину он признал частично. Все материалы переданы в суд.

По данным правоохранителей, в начале 2026 года двое мужчин ехали на квадроцикле в селе Устье. Они попали в вырытую на дороге канаву и выпали из квадроцикла. В результате между ними и местным жителем, у дома которого произошла авария, возникла ссора. Спустя некоторое время она переросла в драку. В итоге хозяин дома взял двуствольное гладкоствольное охотничье ружье и выстрелил в квадроциклистов, а потом стал угрожать им физической расправой. В этот момент один из мужчин попытался обезоружить пенсионера, но не смог, потому что тот произвел второй выстрел на поражение. Полученное мужчиной ранение оказалось летальным.

Ранее сообщалось, что в Омской области арестовали мужчину за попытку расправы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Китай выступил с заявлением по Украине после встречи Трампа и Си Цзиньпина

    В «самой скорострельной» антидроновой установке опознали российский «Анклав»

    Турист напал на сотрудника аэропорта и нарвался на штраф в 600 тысяч рублей в США

    Трамп решил наказать союзников

    Мосбиржа утвердит выплату дивидендов

    В Рязани ввели режим ЧС после удара ВСУ

    Армению предупредили о риске потерять все привилегии

    Туристы случайно встретили в России редчайшего в мире леопарда

    Зеленский заявил об усилении одного направления

    Четыре производителя резко увеличили цены на машины в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok