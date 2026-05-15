Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:07, 15 мая 2026Россия

Появились новые данные о пропавших при пожаре на российской нефтебазе сотрудниках

РИА Новости: На месте пожара на нефтебазе под Уфой нашли тела троих рабочих
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: МЧС РФ / РИА Новости

На месте пожара на нефтебазе под Уфой нашли тела троих сотрудников. Новые подробности об исчезнувших рабочих появились в материале РИА Новости.

Как сообщили в АО «Транснефть-Урал», поиски четвертого пропавшего при пожаре работника продолжаются.

«Трое работников фирмы-подрядчика находятся в больнице», — пояснил собеседник агентства.

О взрыве на нефтебазе под Уфой стало известно днем 13 мая. Предварительно, воспламенение газовоздушной среды с последующим возгоранием произошло на выведенном из эксплуатации резервуаре, когда там проводились работы по зачистке донных отложений. Ранее сообщалось о семи пострадавших.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Китай выступил с заявлением по Украине после встречи Трампа и Си Цзиньпина

    Загитова рассказала о личной жизни

    Русская мошенница Анна Делви показала способ надеть колготки под тюремный браслет

    Дачникам перечислили правила установки теплицы

    Польша сочла выгодным вывод войск США

    Вор попытался скрыться с добычей и истек кровью

    Маневры российских «Гераней» над Украиной объяснили

    Стало известно о двух разыскиваемых восемь лет фигурантках дела о продаже ребенка

    Стала известна личность нового бойфренда Полины Гагариной

    Миру спрогнозировали подорожание нефти до 150 долларов при одном условии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok