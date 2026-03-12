Реклама

Зеленский высказался о дружбе с Путиным

Зеленский о Путине: Ненависть — это эмоции, нам нужен мир, это не вопрос эмоций
Александра Синицына
Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как его личное отношение к российскому лидеру Владимиру Путину уживается со стремлением Киева достичь подписания мирного соглашения с Москвой на переговорах. Он прокомментировал этот момент в интервью Politico.

«Никто не говорит, что нужно подружиться. Он [Путин] пытался оккупировать нас. Мы ответили — и он потерял много военных. Такое отношение вполне понятно. Но нам нужен мир. Мир — это не вопрос эмоций. Ненависть — это об эмоциях», — высказался украинский глава.

Зеленский подчеркнул, что мирный договор никак не связан с личными отношениями лидеров двух государств. По его словам, это конкретный документ, который даст людям возможность жить и остановить конфликт.

Ранее спецпредставитель американского президента Стив Уиткофф высказался о переломном моменте в переговорах по Украине.

