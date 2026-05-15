Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:31, 15 мая 2026Мир

Китай выступил с заявлением по Украине после встречи Трампа и Си Цзиньпина

Ван И: Китай и США надеются на урегулирование конфликта на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stringer / Reuters

Китай и США надеются на урегулирование конфликта на Украине и предпринимают усилия для продвижения мирных переговоров. Об этом, комментируя итоги переговоров президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, заявил глава китайского МИД Ван И, передает CCTV.

«Что касается украинского кризиса, то и Китай, и Соединенные Штаты надеются на скорейшее урегулирование конфликта и предприняли значительные усилия для продвижения мирных переговоров, каждый по-своему», — сказал дипломат.

Ван И подчеркнул, что сложные проблемы не имеют простых решений, и мирные переговоры не могут достигнуть результата в кратчайшие сроки. При этом он отметил, что Пекин и Вашингтон готовы поддерживать диалог и играть конструктивную роль в урегулировании украинского кризиса.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в рамках предстоящего визита российского лидера Владимира Путина в Китай стороны обсудят весь комплекс двусторонних отношений Москвы и Пекина, а также ряд международных вопросов. Представитель Кремля отметил, что подготовка к визиту завершена, и он состоится совсем скоро.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Китай выступил с заявлением по Украине после встречи Трампа и Си Цзиньпина

    В российском регионе выпал град размером с куриное яйцо

    Китай ответил на приглашение Си Цзиньпину посетить США

    Популярные продукты связали с резким ростом риска развития астмы

    Названа скрытая цель ареста Ермака

    Трое россиян решили отправить на СВО 27 килограмм яда под видом гумпомощи

    Необычный пешеходный переход появился в российском городе

    Поступок Кейт Миддлтон удивил публику в Италии

    Обрушился ввоз машин в Россию из одной азиатской страны

    Букмекеры оценили шансы Мбаппе стать лучшим футболистом мира

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok