Китай выступил с заявлением по Украине после встречи Трампа и Си Цзиньпина

Китай и США надеются на урегулирование конфликта на Украине и предпринимают усилия для продвижения мирных переговоров. Об этом, комментируя итоги переговоров президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, заявил глава китайского МИД Ван И, передает CCTV.

«Что касается украинского кризиса, то и Китай, и Соединенные Штаты надеются на скорейшее урегулирование конфликта и предприняли значительные усилия для продвижения мирных переговоров, каждый по-своему», — сказал дипломат.

Ван И подчеркнул, что сложные проблемы не имеют простых решений, и мирные переговоры не могут достигнуть результата в кратчайшие сроки. При этом он отметил, что Пекин и Вашингтон готовы поддерживать диалог и играть конструктивную роль в урегулировании украинского кризиса.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в рамках предстоящего визита российского лидера Владимира Путина в Китай стороны обсудят весь комплекс двусторонних отношений Москвы и Пекина, а также ряд международных вопросов. Представитель Кремля отметил, что подготовка к визиту завершена, и он состоится совсем скоро.