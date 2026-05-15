12:41, 15 мая 2026Мир

Кремль раскрыл повестку визита Путина в Китай

Песков: На повестке визита Путина в Китай весь комплекс двусторонних отношений
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

На повестке визита президента России Владимира Путина в Китай будет весь комплекс двусторонних отношений Москвы и Пекина, а также международные вопросы. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Повестка дня понятная — прежде всего это наши двусторонние отношения, это особые отношения привилегированного стратегического партнерства. (...) Ну и, конечно, международные дела тоже будут активно на повестке дня», — сказал представитель Кремля.

По его словам, у Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, среди прочего, будет возможность обменяться мнениями по переговорам китайского лидера с президентом США Дональдом Трампом. Песков отметил, что подготовка к визиту завершена, он состоится совсем скоро.

Ранее источники в Пекине рассказали, что официальный визит Путина в Китай ожидается 20 мая. Парад или торжественная встреча российского лидера с председателем КНР не ожидается.

