Женщина лишилась гражданства России из-за секретных документов в телефоне

В Кургане женщину лишили гражданства России

В Кургане прекращено гражданство России женщины, которая приехала из Украины в 2013 году. Об этом пишет URA.RU.

Российское гражданство было получено по упрощенной программе в 2013 году. Поводом для его лишения стали сразу несколько нарушений, выявленных сотрудниками ФСБ.

Оказалось, что с 2014 года женщина работала на предприятии оборонно-промышленного комплекса. При этом в ее мобильном телефоне хранился снимок документа с грифом «Для служебного пользования». Кроме того, в переписке с украинскими знакомыми она негативно отзывалась о россиянах и действиях России в зоне спецоперации.

Ранее в Кемеровской области жителя областного центра лишили российского гражданства за сообщения и публикации в мессенджерах и социальных сетях.