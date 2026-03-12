Женщина обвинила уколы похудения в собственных изменах

42-летняя британка решила сбросить вес с помощью популярных инъекционных препаратов для диабетиков, которые многие используют для похудения, и столкнулась с неожиданными последствиями. Ее историю рассказало издание Mirror.

Женщина заявила, что, сбросив вес, почувствовала прилив уверенности в себе и начала получать множество комплиментов, однако муж охладел к ней и стал ревнивым. «Когда я была полнее, он не беспокоился, что другие мужчины обратят на меня внимание. Теперь, если я наряжаюсь, он спрашивает, на кого я пытаюсь произвести впечатление. Если я встречаюсь с друзьями, он ведет себя холодно», — отметила она.

В итоге женщина завела роман на стороне. По ее словам, любовника привлекла именно ее уверенность в себе. «Роман случился не потому, что я хотела острых ощущений, а потому, что я хотела снова почувствовать себя желанной. (...) Впервые за много лет я смотрю в зеркало и узнаю женщину, глядящую на меня. Я больше не прячусь под мешковатой одеждой и не избегаю фотографий, я горжусь своим телом», — добавила она. Однако, по словам британки, теперь она не знает, что делать со своим браком и наметившимся в нем кризисе.

Секс-коуч Джессика Леони, комментируя историю, заявила, что такой результат неудивителен: перемены к лучшему в одном из партнеров действительно может изменить динамику отношений. «Вместо того чтобы радоваться переменам, ваш партнер может замкнуться в себе или начать ревновать. Когда один начинает получать больше одобрения со стороны, это может обострить проблемы, которые уже были в отношениях», — констатировала специалистка.

Ранее фармацевт Клэр Невинсон рассказала о симптомах так называемой «болезни пиратов» — цинги. Специалисты связывают возвращение распространенной в XIX веке болезни с возросшей популярностью препаратов для похудения.