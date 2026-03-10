Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
09:27, 10 марта 2026Забота о себе

Врач рассказала о симптомах вернувшейся «болезни пиратов»

Фармацевт Невинсон: О цинге могут говорить чувство усталости и появление синяков
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Me dia / Shutterstock / Fotodom

Фармацевт Клэр Невинсон рассказала о симптомах так называемой «болезни пиратов» — цинги. Ее цитирует издание Mirror.

По словам врача, последние исследования показывают, что число случаев цинги в мире растет. Специалисты связывают возвращение распространенной в XIX веке болезни с возросшей популярностью препаратов для похудения. «Цинга — редкое заболевание, возникающее при остром дефиците витамина С. Большинство людей получают достаточное количество питательных веществ из своего рациона, так как витамин С содержится во многих фруктах и овощах, но при длительном его отсутствии у человека может развиться цинга», — объяснила Невинсон.

Материалы по теме:
Сырая печенка на завтрак и маски из менструальной крови. На какие дикости люди шли в 2022 году ради красоты и здоровья
Сырая печенка на завтрак и маски из менструальной крови.На какие дикости люди шли в 2022 году ради красоты и здоровья
28 декабря 2022
«Они наши главные друзья и враги» Как россияне подсели на поедание ядовитых грибов — микродозинг мухоморов
«Они наши главные друзья и враги»Как россияне подсели на поедание ядовитых грибов — микродозинг мухоморов
11 мая 2022

Обычно при цинге развивается стоматит, десны приобретают сине-багровый оттенок, зубы расшатываются и выпадают, предупредила фармацевт. Среди малоизвестных симптомов заболевания она назвала постоянное чувство усталости и слабости, чувство раздражительности и грусти, боли в суставах, мышцах или ногах, появление красных или синих пятен и синяков на коже.

Невинсон добавила, что легкие формы цинги легко поддаются лечению, если добавить в рацион больше свежих фруктов и овощей. Если же цингу не лечить достаточно долго, она может привести к летальному исходу.

Ранее ученые выяснили, что низкий уровень селена усиливает риски гипертонии от жирной пищи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Экспертов взволновало состояние российской экономики. Они крайне обеспокоены одной проблемой

    Объявлено о смерти бывшего российского высокопоставленного чиновника

    Сестра Ким Чен Ына пригрозила США и Южной Корее

    Стало известно о попытке захода ВСУ в Купянск в гражданской одежде

    В медицинском центре под Москвой произошел пожар

    Раскрыта позиция вице-президента США Вэнса по военному конфликту с Ираном

    Дачникам назвали срок начала штрафов за борщевик

    Названа разница между самой высокой и низкой зарплатой в стране

    Иран пригрозил США глобальным нефтяным коллапсом

    «Инопланетный корабль» признали «черным лебедем» человечества

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok