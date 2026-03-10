Врач рассказала о симптомах вернувшейся «болезни пиратов»

Фармацевт Невинсон: О цинге могут говорить чувство усталости и появление синяков

Фармацевт Клэр Невинсон рассказала о симптомах так называемой «болезни пиратов» — цинги. Ее цитирует издание Mirror.

По словам врача, последние исследования показывают, что число случаев цинги в мире растет. Специалисты связывают возвращение распространенной в XIX веке болезни с возросшей популярностью препаратов для похудения. «Цинга — редкое заболевание, возникающее при остром дефиците витамина С. Большинство людей получают достаточное количество питательных веществ из своего рациона, так как витамин С содержится во многих фруктах и овощах, но при длительном его отсутствии у человека может развиться цинга», — объяснила Невинсон.

Обычно при цинге развивается стоматит, десны приобретают сине-багровый оттенок, зубы расшатываются и выпадают, предупредила фармацевт. Среди малоизвестных симптомов заболевания она назвала постоянное чувство усталости и слабости, чувство раздражительности и грусти, боли в суставах, мышцах или ногах, появление красных или синих пятен и синяков на коже.

Невинсон добавила, что легкие формы цинги легко поддаются лечению, если добавить в рацион больше свежих фруктов и овощей. Если же цингу не лечить достаточно долго, она может привести к летальному исходу.

Ранее ученые выяснили, что низкий уровень селена усиливает риски гипертонии от жирной пищи.

