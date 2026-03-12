Женщинам младше 40 лет назвали три характерных симптома преждевременного климакса

Гинеколог Илюхина назвала скудные выделения симптомом преждевременного климакса

Гинеколог Татьяна Илюхина заявила, что женщины младше 40 лет могут заподозрить преждевременный климакс по трем характерным симптомам. Их она перечислила в Telegram-канале.

Во-первых, по словам Илюхиной, на преждевременный климакс может указывать менструальный цикл длительностью менее 24 дней. Также о нем может говорить скудность выделений. Третьим симптомом специалистка назвала отсутствие менструаций по два-три месяца.

В случае появления этих признаков доктор посоветовала сдать несколько анализов. Так, анализы на гормоны ФСГ и АМГ помогут оценить овариальный резерв, то есть оставшееся количество яйцеклеток. Кроме того, важно сделать УЗИ органов малого таза. «Во время исследования врач подсчитывает количество фолликулов в каждом яичнике. Если их меньше пяти, можно говорить о снижении овариального резерва», — пояснила Илюхина.

