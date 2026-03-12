Реклама

18:31, 12 марта 2026Забота о себе

Женщинам младше 40 лет назвали три характерных симптома преждевременного климакса

Гинеколог Илюхина назвала скудные выделения симптомом преждевременного климакса
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: VH-studio / Shutterstock / Fotodom

Гинеколог Татьяна Илюхина заявила, что женщины младше 40 лет могут заподозрить преждевременный климакс по трем характерным симптомам. Их она перечислила в Telegram-канале.

Во-первых, по словам Илюхиной, на преждевременный климакс может указывать менструальный цикл длительностью менее 24 дней. Также о нем может говорить скудность выделений. Третьим симптомом специалистка назвала отсутствие менструаций по два-три месяца.

В случае появления этих признаков доктор посоветовала сдать несколько анализов. Так, анализы на гормоны ФСГ и АМГ помогут оценить овариальный резерв, то есть оставшееся количество яйцеклеток. Кроме того, важно сделать УЗИ органов малого таза. «Во время исследования врач подсчитывает количество фолликулов в каждом яичнике. Если их меньше пяти, можно говорить о снижении овариального резерва», — пояснила Илюхина.

Ранее гинеколог Нина Монахова предупредила, что некоторые привычки представляют серьезную опасность для женского здоровья. Курение, по ее словам, приводит к преждевременному старению.

