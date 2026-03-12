Реклама

Наука и техника
04:32, 12 марта 2026Наука и техника

Жители Черноморского побережья сняли на видео разрушающийся метеорит

Метеорит предположительно разрушился в районе Черноморского побережья России
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

ЧП Анапа / Telegram

Жители российских городов на Черноморском побережье поздним вечером 11 марта сняли на видео яркий болид, а кадрами поделились в местных пабликах. Как пишет Telegram-канал Лаборатория солнечной астрономии (XRAS), предположительно это в атмосфере Земли разрушился небольшой метеорит размером несколько десятков сантиметров, возможно, до полуметра.

«При этом, исходя из особенностей фрагментации, существует вероятность, что наблюдался техногенный объект», -— добавили специалисты Лаборатории.

Кадрами с яркой кометой делились жители Анапы, Новороссийска и Ростова-на-Дону.

Как отмечает Лаборатория, след болида может быть также обнаружен на ориентированных в южном направлении камерах в Краснодаре и в населенных пунктах, расположенных в 100-200 километровой зоне вдоль линии побережья.

«Но с большой вероятностью объект разрушился непосредственно над Черным морем», — отмечают специалисты.

В публикации также пояснили, что связи данного объекта с падением метеорита в Германии 8 марта не прослеживается.

