Жители Черноморского побережья сняли на видео разрушающийся метеорит

Метеорит предположительно разрушился в районе Черноморского побережья России

ЧП Анапа / Telegram

Жители российских городов на Черноморском побережье поздним вечером 11 марта сняли на видео яркий болид, а кадрами поделились в местных пабликах. Как пишет Telegram-канал Лаборатория солнечной астрономии (XRAS), предположительно это в атмосфере Земли разрушился небольшой метеорит размером несколько десятков сантиметров, возможно, до полуметра.

«При этом, исходя из особенностей фрагментации, существует вероятность, что наблюдался техногенный объект», -— добавили специалисты Лаборатории.

Кадрами с яркой кометой делились жители Анапы, Новороссийска и Ростова-на-Дону.

Как отмечает Лаборатория, след болида может быть также обнаружен на ориентированных в южном направлении камерах в Краснодаре и в населенных пунктах, расположенных в 100-200 километровой зоне вдоль линии побережья.

«Но с большой вероятностью объект разрушился непосредственно над Черным морем», — отмечают специалисты.

В публикации также пояснили, что связи данного объекта с падением метеорита в Германии 8 марта не прослеживается.