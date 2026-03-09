Реклама

Наука и техника
03:49, 9 марта 2026

На дома в Германии упал метеорит

DPA: Части метеорита повредили крыши и дома на юго-западе Германии
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Части метеорита упали на крыши и жилые дома на юго-западе Германии. Такие сведения приводит агентство DPA, ссылаясь на данные представителя полиции.

По его словам, о повреждениях сообщили в регионах Хунсрюк, Айфель и из города Кобленц.

«Сегодня вечером около 19:00 [21:00 мск] в кобленцком районе Гюльс произошло попадание раскаленного небесного тела в крышу жилого дома. Пострадавших нет. По имеющейся у нас информации, опасность миновала», — отчитались в полиции.

Масштабы ущерба пока не раскрываются. В соцсетях об инциденте с фрагментами метеорита рассказали очевидцы из Северного Рейна - Вестфалии, Гессена, Рейнланд-Пфальца, Саара и Баден-Вюртемберга. Они описывали увиденное как «ярко светящийся объект с коротким огненным шлейфом» или «огненную вспышку в небе».

