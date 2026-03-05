Реклама

12:50, 5 марта 2026Путешествия

Иностранец попытался вывезти из Москвы в Дубай трехкилограммовый метеорит

ФТС: В Домодедово задержали иностранца с фрагментами метеорита в багаже
Алина Черненко

Фото: Федеральная таможенная служба

Иностранец попытался вывезти из Москвы в Дубай части метеорита и попался на таможне в аэропорту Домодедово. Об этом сообщается на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Уточняется, что в столичной воздушной гавани задержали 32-летнего мужчину, который спрятал в багаже среди личных вещей фрагменты метеорита общим весом три килограмма. Один из них был необработанный, весом 250 граммов, другой — отшлифованный с трех сторон, весом 2,75 килограмма.

Пассажира остановили в «зеленом» коридоре в ходе выборочного контроля. Иностранец пояснил, что минеральные породы ему подарил друг, а о таможенных правилах он ничего не знал.

Экспертиза показала, что необработанный фрагмент породы представляет культурную ценность. Он является частью железного метеорита Дронино, оказавшегося на Земле в результате метеоритного дождя. При этом второй фрагмент, по мнению специалистов, ценности не представляет.

В отношении нарушителя возбудили два дела по статьям о недекларировании товаров и нарушении запретов и ограничений. Санкции предусматривают наказание в виде штрафа и возможную конфискацию товара.

Ранее таможенники в Домодедово нашли в багаже прилетевшей из Индии туристки вулканический песок с уровнем радиации в 15 раз выше нормы. Женщина собрала его на пляже в штате Керала.

