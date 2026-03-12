Реклама

Экономика
16:27, 12 марта 2026Экономика

Жителям Санкт-Петербурга рассказали о температурных рекордах

В Санкт-Петербурге побит температурный рекорд 2015 года
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Температурный рекорд 2015 года побит в Санкт-Петербурге — 11 марта стало самым теплым днем в Северной столице с начала года, пишет 78.ru со ссылкой на синоптика Александра Колесова.

Так, максимальная температура в городе накануне достигла плюс 10,9 градуса, что превысило предыдущий максимум в плюс 10,6 градуса. По словам Колесова, в этот день также была зафиксирована самая высокая среднесуточная температура воздуха: плюс 6,3 градуса, что побило рекорд 2008 года, когда наблюдалось 5,7 градуса.

Рекорд 12 марта, по словам синоптика, тоже уже побит.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что теплая погода в Москве задержится по меньшей мере до 18-19 марта.

