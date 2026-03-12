Реклама

Экономика
13:45, 12 марта 2026

Назван срок окончания теплой погоды в Москве

Синоптик Шувалов: Тепло в Москве задержится до 18-19 марта
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Теплая погода в Москве задержится по меньшей мере до 18-19 марта. Соответствующий срок жителям столицы назвал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в разговоре с RT.

По словам синоптика, ждать значительных спадов температуры в ближайшую неделю не стоит. «Примерно до конца второй декады марта погода нас не будет баловать разнообразием. То есть это тепло сохранится по крайней мере до 18-19 марта», — уточнил он.

Специалист сообщил, что в течение недели днем столбики термометров будут стабильно показывать около плюс 10 градусов. Исключением станут лишь четверг и пятница, 13 марта, когда воздух прогреется до плюс 13. «Потом будет несколько скромнее. Ночные температуры по-прежнему будут держаться около нуля градусов Цельсия. Осадков не ожидается», — заключил Шувалов.

Ранее стало известно, что за минувшие сутки в европейской части России было побито 20 рекордов тепла.

