11:02, 12 марта 2026Экономика

В России были побиты два десятка метеорекордов за день

Синоптик Тишковец: На Русской равнине было установлено 20 тепловых рекордов
Виктория Клабукова

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

За одни сутки в России были побиты два десятка метеорекордов. Об этом в Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По данным синоптика, в среду, 11 марта, на Русской равнине было установлено двадцать тепловых рекордов. В частности, рекордно высокая для середины марта температура наблюдалась в Санкт-Петербурге, где столбики термометров поднялись до плюс 10,9 градуса (прежний рекорд был поставлен в 2008 году и составлял 9,8 градуса). В Пскове воздух прогрелся до 13,8 градуса, тогда как рекордная составляла 10,4 градуса (2014 год). В Твери температурный максимум достиг 12,7 градуса (рекорд 2015 года составлял 11,3 градуса), в Вологде — 8,9 градуса (рекорд прошлого года составлял 8,6 градуса). Калининград побил рекорд более чем полувековой давности: температура там поднялась до 16,8 градуса, при этом рекорд 1975 года составлял 15 градусов.

Для Москвы начало климатической весны может также ознаменоваться новыми тепловыми рекордами. В ближайшие дни столица может побить целых три: на этой неделе воздух в городе прогреется на 10-12 градусов выше нормы, из-за чего температурный фон будет больше соответствовать второй половине апреля.

