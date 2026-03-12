Реклама

15:02, 12 марта 2026

Звезда «Дальнобойщиков» Гостюхин объявил о завершении карьеры

80-летний актер Владимир Гостюхин заявил об усталости и завершении карьеры
Андрей Шеньшаков

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Актер Владимир Гостюхин, известный по роли в культовом сериале «Дальнобойщики», признался в усталости от работы. Об этом он сообщил в эфире шоу «Малахов».

Заслуженный артист РСФСР, который 10 марта отпраздновал 80‑летний юбилей, официально объявил о завершении карьеры в интервью Андрею Малахову.

«Я просто надорвался! Всему наступает предел. Решил поставить хорошую жирную точку фильмом "Мой дед". Может ли у меня быть что‑то ещё? Фестивальное кино — наверное, нет. Реклама — тоже нет», — сообщил Владимир Васильевич.

Последний проект Гостюхина «Мой дед» вышел в 2025 году. Артист признался, что чувствует усталость. Также он не считает, что сможет внести еще какой‑либо значимый вклад в кинематограф.

В 2022 году Владимир Васильевич оказался в центре скандала. Звезда знаковых сериалов признался, что отказался от своей внебрачной дочери, проживающей в США после начала специальной военной операции (СВО). Кроме того, он перестал общаться с собственной сестрой из Харькова.

