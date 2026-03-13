10-летний модельер представил коллекцию из старых вещей на Неделе моды в Париже

10-летний дизайнер Макс Александр представил коллекцию на Неделе моды в Париже

Самый юный модельер в мире Макс Александр представил коллекцию одежды собственного бренда Max Alexander на Неделе моды в Париже. Об этом сообщает People.

10-летний дизайнер, который стал самым молодым специалистом в своей области в истории, создал 15 образов из экологичных материалов. По его словам, вдохновением для линейки послужили цветочные мотивы.

«Вещи на 90 процентов изготовлены из экологически чистых материалов и вдохновлены цветами! Я использовал остатки, излишки от старых вещей, переработанные сумки и биоразлагаемые ткани», — подчеркнул Александр и добавил, что на работу у него ушло около полугода.

Среди повторно использованных предметов гардероба на подиуме представили платье-корсет, сшитое из французского военного парашюта, а также винтажное сари, которое дизайнер самостоятельно переделал.

Известно, что модельер дебютировал на Неделе моды в Нью-Йорке в 2024 году в восемь лет. «Я рад, что смог показать миру свои работы и, возможно, побудить людей задуматься о повторном использовании и не покупать так много одежды из массмаркета», — заключил кутюрье.

В феврале на Неделе моды представили одежду из мешков из-под картошки. Дизайнер Картье Диор Элиасен из США выпустила предметы гардероба из кусков ткани для хранения корнеплодов.