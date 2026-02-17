Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:50, 17 февраля 2026Ценности

На Неделе моды представили одежду из мешков из-под картошки

Дизайнер из Айдахо Элиасен создала коллекцию одежды из мешков из-под картошки
Екатерина Ештокина

Фото: arlingga mikail / Shutterstock / Fotodom

Дизайнер Картье Диор Элиасен из США представила коллекцию одежды Haute Potato из мешков из-под картошки в рамках Недели моды в Нью-Йорке. Материал публикует People.

Модели вышли на подиум в нарядах, сшитых из кусков ткани для хранения картофеля из штата Айдахо. Модельер рассказала, что при создании вещей вдохновилась образом Мэрилин Монро 1951 года, которая снялась для журнала в платье из мешковины после критики журналистки ее соблазнительного красного наряда.

Я отчетливо помню, как в детстве впервые увидел культовый образ Мэрилин Монро в мешке из-под картошки во время посещения Музея картофеля в Айдахо, и он навсегда остался в моей памяти. Этот образ всегда вдохновлял меня мыслить нестандартно в вопросах моды и учил меня тому, что гламур и стиль могут появиться откуда угодно

Картье Диор Элиасен дизайнер

Так, дизайнер сохранила силуэты 1950-х годов, дополнив их современными элементами, такими как асимметричные слои, оригинальные драпировки и смелые принты. Известно, что материалы для показа Элиасен подбирала в штате Айдахо, поскольку сама она родилась в семье фермеров, которые выращивали картофель в данном регионе.

«Моя семья и мое сообщество в Айдахо так много сделали, чтобы помочь мне осуществить мои мечты, и для меня это особенный момент, когда круг замкнулся, — сотрудничать с Комиссией по картофелю штата Айдахо для реализации этой коллекции. Каждый рисунок был нарисован вручную и стратегически размещен на каждом фрагменте выкройки, что напоминает некоторые традиционные техники лоскутного шитья, которым меня учили в семье в детстве», — объяснила Элиасен.

Материалы по теме:
Культ наготы. Падчерица Камалы Харрис топлес и мужчины в трусах: чем запомнилась Неделя моды в Нью-Йорке?
Культ наготы.Падчерица Камалы Харрис топлес и мужчины в трусах: чем запомнилась Неделя моды в Нью-Йорке?
14 сентября 2022
Сексуальность вновь вернули в моду. Почему мир забывает о феминизме и вновь воспринимает женщину как сексуальный объект?
Сексуальность вновь вернули в моду.Почему мир забывает о феминизме и вновь воспринимает женщину как сексуальный объект?
14 декабря 2022

В то же время для Комиссии по картофелю показ на Неделе моды изделий из мешков для картофеля стал новым способом отметить сельскохозяйственное наследие штата.

Картофель из Айдахо всегда был универсальным овощем. Это один из самых многофункциональных овощей в мире, одинаково хорошо подходящий как для барбекю на заднем дворе, так и для меню пятизвездочного ресторана. Поэтому во многом Неделя моды в Нью-Йорке показалась мне неожиданным местом, где это можно продемонстрировать

Джейми Хайэмпрезидент Комиссии по картофелю штата Айдахо

Ранее в феврале топ Кайли Дженнер на вечеринке сравнили с использованным мешком из-под кофейных зерен. Бизнесвумен вышла в свет в винтажном наряде Maison Margiela, который состоял из имитирующего мешковину топа и облегающей кожаной юбки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине высказались о секретной эскадрилье иностранных пилотов F-16

    Трамп и Зеленский прокомментировали предстоящие переговоры по Украине

    По кошелькам россиян нанесут новый удар

    Цены на кремацию в Москве резко взлетели

    В России оценили спрос на блины с мясной и сладкой начинками

    Еврокомиссия подтвердила новые планы по санкциям против России

    Лукашенко возмутился ускорением спада промышленности в Белоруссии

    В зоне СВО появились рюкзаки для топлива

    Латвийский хоккеист захотел вернуть выигранные со сборной СССР золотые медали

    Госдума приняла закон о дополнительных днях отпуска для части россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok