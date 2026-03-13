42-летняя звезда «Универа» показала фигуру в откровенном наряде после похудения

Актриса Наталья Рудова показала фигуру в топе и мини-шортах после похудения

Российская актриса театра и кино Наталья Рудова показала фигуру в откровенном наряде после похудения. Пост появился в сторис на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

42-летняя звезда сериала «Универ» предстала перед камерой в серой пижаме, которая состояла из кроп-топа на тонких бретелях и мини-шортов. Она продемонстрировала обнаженный живот, отметив, что сбросила вес.

«Минус два килограмма. Наконец‑то… Больше двух недель не ем после четырех дня», — указала в подписи артистка.

