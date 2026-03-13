Nikkei: Конфликт на Ближнем Востоке возродил интерес к углю

Американо-иранское противостояние, вызвавшее проблемы с поставками сжиженного природного газа и нефти, привело к тому, что в мире снова начал расти интерес к углю, который до недавнего времени рассматривался как топливо прошлого. Об этом со ссылкой на публикацию в Nikkei сообщило ТАСС.

Оказалось, что австралийский уголь подорожал на 12 процентов, если сравнивать с показателями недельной давности. По состоянию на 9 марта, стоимость данного твердого энергоносителя достигла 129 долларов за тонну. Отмечается, что это самое высокое значение с декабря 2024 года. В Европейском союзе цены на уголь на спотовом рынке добрались до самых высоких отметок с октября 2023 года.

Издание отметило, что прежде котировки угля были относительно низкими, так как Китай стремительно внедрял возобновляемые источники энергии. Однако ближневосточный кризис преобразил ситуацию. Более того, даже в Европейском союзе, который взял курс на отказ от угольной генерации электроэнергии, зазвучали призывы сохранить этот метод в качестве инструмента энергетической безопасности.

В начале марта стало известно, что ряд российских угледобывающих компаний стали приостанавливать продажи в Китай. Причиной этого стали проблемы с логистикой.