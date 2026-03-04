Россия начала останавливать продажу угля в Китай

«Ъ»: Россия снизила поставки угля в КНР из-за схода поездов с рельсов в феврале

Ряд российских угледобывающих компаний начал приостанавливать продажи в Китай из-за проблем с логистикой. Об этом со ссылкой на обзор аналитической компании Mysteel, штаб-квартира которой находится в Шанхае, пишет «Коммерсантъ».

Аналитики считают, что на ситуацию повлияли несколько случаев схода поездов с рельсов на востоке России, что нарушило график вывоза топлива. Также проблемы для экспорта доставляют смерзание угля в вагонах и ледовая обстановка в Финском заливе.

Начальник управления аналитики Альфа-банка Борис Красноженов подтвердил, что перечисленные факторы стали препятствием для поставок. Директор группы корпоративных рейтингов НКР Нариман Тайкетаев добавил, что нестабильная транспортная инфраструктура существенно повышает вероятность срыва сроков исполнения контракта, из-за чего поставщик несет дополнительные расходы в виде штрафов, уплачиваемых покупателям, и оплаты простоев судов.

По его словам, поставщики энергетического угля и так несут убытки, а новые обстоятельства делают заключение контрактов особенно непривлекательным. Впрочем, эксперт не исключил, что часть участников рынка ожидает резкого роста цен на уголь из-за конфликта на Ближнем Востоке и взлета спроса на этот вид топлива на мировом рынке.

Партнер Neft Research по консалтингу Александр Котов отметил, что доходность экспорта при отгрузках энергетического угля калорийностью 6000 килокалорий на один килограмм из Кемеровской области находится на таком уровне, что не покрывает даже себестоимость добычи.

В Mysteel полагают, что рост цен на уголь не продлится долго. Более теплая погода в большинстве регионов Китая сдерживает масштабы пополнения запасов, а кроме того, страна в целом сокращает его потребление.

Ранее сообщалось, что убыток крупнейшего в России производителя коксующегося (металлургического) угля в России «Распадской» (компания названа по одноименной шахте в Кемеровской области) в 2025 году взлетел в пять раз — с 11,7 миллиарда до 53 миллиардов рублей.