Экономика
13:12, 3 марта 2026Экономика

Убытки крупнейшей угольной шахты России взлетели

«Распадская» сообщила о росте чистого убытка в 2025 году до 53 миллиардов рублей
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Крупнейший в России производитель коксующегося (энергетического) угля в России «Распадская» (компания названа по одноименной шахте в Кемеровской области) сообщила о росте чистого убытка в 2025 году в пять раз — с 11,7 миллиарда рублей до 53 миллиардов. Об этом со ссылкой на отчет по МСФО (международные стандарты финансовой отчетности) сообщает ТАСС.

Выручка за указанный период упала с 158,9 миллиарда рублей до 116,8 миллиарда, а операционный убыток вырос с 9,9 миллиарда рублей до 62,1 миллиарда.

Капитальные вложения компании сократились с 27,3 миллиарда рублей до 21,6 миллиарда. Также отмечается, что начало 2026 года не принесло улучшений в финансовое состояние «Распадской». Кратковременный сезонный рост цен на уголь на зарубежных рынках не создает значимого устойчивого улучшения конъюнктуры.

«В этих условиях приоритетом менеджмента становится дальнейшее снижение издержек, повышение операционной эффективности и сохранение финансовой устойчивости», — заключили в компании.

Ранее Андрей Панов, председатель правительства Кузбасса, главного угледобывающего региона страны, отметил, что 2025 год оказался для угольных компаний Кемеровской области исключительно сложным, однако 2026-й будет еще хуже из-за затяжного характера кризиса.

