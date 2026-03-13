Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:26, 13 марта 2026Россия

Боец «Ахмата» восемь километров тащил тяжелораненого по открытой местности

RT: Боец «Ахмата» Личковаха 8 км тащил тяжелораненого по открытой местности
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Боец «Ахмата» Олег Личковаха с позывным Вещий восемь километров вытаскивал тяжелораненого с поля боя по открытой местности. Его историю публикует RT.

По словам военного, когда бойцы оказываются на новой позиции, поначалу тяжело оперативно сориентироваться, и нередко приходится передвигаться по открытой местности под обстрелами противника.

«Была одна такая дорога протяженностью восемь километров. И мы "трехсотого" тащили по открытке восемь километров, и очень тяжело, когда по тебе работают дроны», — вспомнил Вещий.

При этом он отметил, что все, кого его группе довелось вытащить с поля боя, выжили.

«Кто побежит несколько километров по открытке за человеком, которого ты знаешь два дня? Не у всех хватит духа, не каждый на это пойдет. У нас все знают, что если кто-то из своих "триста", то его по-любому вытащат», — заключил Личковаха.

Ранее Вещий рассказал, как выжил после 16 промахов охотившихся за ним дронов. По словам военнослужащего, атака произошла во время эвакуации раненого с поля боя.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский прокомментировал решение Трампа снять санкции с России

    Иранский посол назвал Израиль онкологической опухолью

    Вера Брежнева подогрела слухи о помолвке после прогулки экс-супруга с молодой спутницей

    Названа самая приоритетная цель для российских артиллеристов на СВО

    Трамп высказался о состоянии нового верховного лидера Ирана

    Автолюбителям назвали оптимальное время для смены резины

    Лукашенко купил «Орешник»

    Спасатели сообщили о новом решении после обнаружения тела второго ребенка под Москвой

    Международные резервы России заметно упали

    Необходимость массового применения ГОСТов оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok