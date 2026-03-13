Боец «Ахмата» восемь километров тащил тяжелораненого по открытой местности

RT: Боец «Ахмата» Личковаха 8 км тащил тяжелораненого по открытой местности

Боец «Ахмата» Олег Личковаха с позывным Вещий восемь километров вытаскивал тяжелораненого с поля боя по открытой местности. Его историю публикует RT.

По словам военного, когда бойцы оказываются на новой позиции, поначалу тяжело оперативно сориентироваться, и нередко приходится передвигаться по открытой местности под обстрелами противника.

«Была одна такая дорога протяженностью восемь километров. И мы "трехсотого" тащили по открытке восемь километров, и очень тяжело, когда по тебе работают дроны», — вспомнил Вещий.

При этом он отметил, что все, кого его группе довелось вытащить с поля боя, выжили.

«Кто побежит несколько километров по открытке за человеком, которого ты знаешь два дня? Не у всех хватит духа, не каждый на это пойдет. У нас все знают, что если кто-то из своих "триста", то его по-любому вытащат», — заключил Личковаха.

Ранее Вещий рассказал, как выжил после 16 промахов охотившихся за ним дронов. По словам военнослужащего, атака произошла во время эвакуации раненого с поля боя.

