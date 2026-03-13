Реклама

Боец СВО рассказал о 16 промахах охотившихся за ним дронов ВСУ

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Alina Smutko / Reuters

Боец «Ахмата» Олег Личковаха с позывным Вещий выжил после 16 промахов охотившихся за ним дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он рассказал в беседе с RT.

По словам военнослужащего, атака произошла во время эвакуации раненого с поля боя.

«Мы сидели в овраге, и уже темнело. Подбегает парень после штурма и говорит — мол, у нас там тяжелый "триста", парень без ступни остался. А было темно уже, в это время обычно дроны прилетают. Как правило, в это время ты не высовываешься из норки. Но мы пошли за ним. Что мы своего бросать, что ли, будем? Забрали пацана», — вспомнил Вещий.

Он рассказал, что как только они забрали раненого, к ним подлетел тяжелый дрон «Баба-Яга» и сбросил 16 снарядов. Но все удары оказались мимо. Никто не пострадал, раненого спасли.

«Мы с сослуживцем уже попрощались друг с другом. В тот момент, я думаю, что нас спас Бог. Потому что в момент, когда прилетает "Баба-Яга" в чистом поле, сбрасывает четыре раза по четыре и не попадает, это только везение и помощь Бога», — заключил он.

Ранее была описана обстановка в приграничье после данных о начале охоты ВСУ на российских бойцов. Сообщалось, что ситуация становится все более напряженной.

