Описана обстановка в приграничье после данных о начале охоты ВСУ на российских бойцов

Приграничные позиции российских войск оказались под серьезной атакой дронов ВСУ

Приграничные позиции российских войск в Брянской области оказались под серьезной атакой дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Так обстановку в этом районе после появления данных о начале охоты ВСУ на бойцов ВС России описали в Telegram-канале «Два майора».

По сообщению авторов, ситуация в приграничье становится все более напряженной.

«Приграничные позиции ВС России и пограничников под многократными ударами дронов, прежде всего, на оптоволокне, и их число только растет с каждым днем», — рассказали в издании.

Ранее сообщалось, что ВСУ начали очень активную работу по поиску российских бойцов в приграничье из-за весенней распутицы. Из-за погоды украинские военные были вынуждены оставить попытки пешего штурма российских позиций у границы, а также отказались от доставки снаряжения по земле. В этих условиях украинские военные полностью сосредоточились на атаках по операторам дронов.