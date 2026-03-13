Боец «Ахмата» выжил в устроенном ВСУ пожаре в первые дни вторжения в Курскую область

Боец «Ахмата» Олег Личковаха с позывным Вещий выжил в устроенном Вооруженными силами Украины (ВСУ) пожаре в первый день после отправки в Курскую область в 2024 году. Его историю публикует RT.

Личковаха попал в курское приграничье в первые дни захода противника на российскую территорию в составе группы эвакуации. И в первый же день его нахождения на новой позиции ВСУ сожгли дом, где располагался боец.

На опубликованных каналом кадрах видно, как из горящего дома выбегают двое российских бойцов и один другому кричит: «Давай, давай, беги, другого выбора нет, братан».

«Много раз прощались с жизнью там, но дай Бог, что все хорошо завершилось», — вспомнил Личковаха.

13 марта 2025 года сообщалось, что российские военные освободили Суджу Курской области — самый крупный населенный пункт, который оказался под контролем ВСУ после прорыва российской границы в августе 2024 года. Оккупация города продолжалась 215 дней.

