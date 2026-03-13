Реклама

Бойцы спецназа «Ахмат» использовали эффект неожиданности и ударили по диверсантам ВСУ

Бойцы спецназа «Ахмат» уничтожили группу диверсантов ССО Украины
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Бойцы спецназа «Ахмат» уничтожили группу диверсантов сил специальных операций (ССО) Украины в Харьковской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из командиров батальона «Ваха» спецназа с позывным Соболь.

В публикации говорится, что диверсионно-разведывательная группа попыталась зайти, но бойцы спецназа заметили ее, запустили на территорию и уничтожили. Командир батальона пояснил, что солдаты использовали эффект неожиданности, чтобы ударить по диверсантам.

Ранее командир одного из отрядов спецназа «Ахмат» Бекхан Юнусов с позывным Аид рассказал, что в августе 2024 года в районе Суджи в Курской области противостояние с Вооруженными силами Украины во время прорыва через границу было адским.

