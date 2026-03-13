Реклама

Россия
10:39, 13 марта 2026Россия

Ахматовец рассказал об «адском противостоянии» под Суджей во время прорыва ВСУ

Ахматовец Юнусов: В 2024 году в районе Суджи было адское противостояние с ВСУ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В августе 2024 года в районе Суджи в Курской области противостояние с Вооруженными силами Украины (ВСУ) во время прорыва через границу было «адским». Об этом рассказал командир одного из отрядов спецназа «Ахмат» Бекхан Юнусов с позывным Аид.

По словам ахматовца, бои в этом районе продолжались ежедневно по 20 часов.

«Адское противостояние и бои с бесконечными колоннами противника (...) Мы не могли пропустить врага. Был приказ стоять насмерть», — говорится в канале военного.

Год назад, 13 марта 2025 года, Российская армия освободила Суджу в Курской области — самый крупный населенный пункт, который оказался под контролем ВСУ после прорыва российской границы в августе 2024 года. Оккупация города продолжалась 215 дней.

