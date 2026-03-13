Ахматовец рассказал об «адском противостоянии» под Суджей во время прорыва ВСУ

В августе 2024 года в районе Суджи в Курской области противостояние с Вооруженными силами Украины (ВСУ) во время прорыва через границу было «адским». Об этом рассказал командир одного из отрядов спецназа «Ахмат» Бекхан Юнусов с позывным Аид.
По словам ахматовца, бои в этом районе продолжались ежедневно по 20 часов.
«Адское противостояние и бои с бесконечными колоннами противника (...) Мы не могли пропустить врага. Был приказ стоять насмерть», — говорится в канале военного.
Материалы по теме:
«Живу в настоящем аду»Год назад Россия освободила Суджу после штурма города по подземным трубам. Как это было?
Сегодня
«Если умирать, то на своем огороде»В августе 2024 года ВСУ вторглись в Курскую область. Как люди пережили восемь месяцев оккупации
6 августа 2025
«Сосед бабушки похоронил 11 человек»Голод, бомбы и стаи одичавших собак. Как выживали беженцы Суджи и что помогло им продержаться?
9 апреля 2025
Год назад, 13 марта 2025 года, Российская армия освободила Суджу в Курской области — самый крупный населенный пункт, который оказался под контролем ВСУ после прорыва российской границы в августе 2024 года. Оккупация города продолжалась 215 дней.