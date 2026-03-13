Реклама

10:17, 13 марта 2026Силовые структуры

Бывший начальник полиции российского города стал оператором БПЛА на СВО

Экс-глава полиции Челябинска Меньшенин ушел на СВО, он служит в БАРС «Каскад»
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Бывший начальник полиции Челябинска Андрей Меньшенин, уволенный после коррупционных скандалов, ушел на СВО. Об этом сообщает URA.RU.

Он отбыл уже неделю назад. Экс-силовик будет служить в качестве рядового оператора БПЛА в подразделении БАРС «Каскад».

Меньшенина уволили с должности начальника УМВД по Челябинску 22 декабря 2025 года по итогам служебной проверки. Приказ об отставке подписал глава МВД России Владимир Колокольцев.

Увольнению предшествовала череда коррупционных скандалов в ГАИ Челябинска. В мае 2025 года был задержан руководитель подразделения Александр Гайде по обвинению во взяточничестве. В октябре того же года под следствием оказался заместитель городского отдела ГАИ Олег Жиляев за получение взяток и превышение должностных полномочий.

Тогда же Меньшенина отстранили от должности, которую он занимал с 2022 года. Из органов также была уволена его супруга Ирина, которая работала начальником финансово-экономического отдела в Центре хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД по Челябинской области. Официальной причиной ее увольнения стало отсутствие на работе 2,5 дня без уважительной причины. Ее попытка добиться восстановления на службе через суд не увенчалась успехом.

БАРС «Каскад» — специализированное добровольческое подразделение, возглавляемое полковником Дмитрием Саблиным, зампредом комитета Госдумы по обороне и лидером «Боевого Братства», пишет «РГ». «Каскад» специализируется на разведке БПЛА, причем практически по всей линии боевого соприкосновения.

