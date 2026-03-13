Член команды Орбана попал в «Миротворец»

Замглавы партии Орбана «Фидес» Баллу внесли в базу данных сайта «Миротворец»

Замглавы партии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана «Фидес» Дьёрдя Баллу внесли в базу данных сайта «Миротворец». Об этом свидетельствуют данные с сайта.

Балле предъявлены обвинения в якобы участии в «гуманитарной агрессии против Украины», поддержке России и «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины». Других подробностей не приводится.

Ранее премьер Виктор Орбан заявил, что Венгрия заинтересована в укреплении Украины, а не в ее ослаблении. Причина в том, что постсоветская страна выступает буферной зоной между Венгрией и Россией.