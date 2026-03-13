Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:47, 13 марта 2026Бывший СССР

Член команды Орбана попал в «Миротворец»

Замглавы партии Орбана «Фидес» Баллу внесли в базу данных сайта «Миротворец»
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Замглавы партии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана «Фидес» Дьёрдя Баллу внесли в базу данных сайта «Миротворец». Об этом свидетельствуют данные с сайта.

Балле предъявлены обвинения в якобы участии в «гуманитарной агрессии против Украины», поддержке России и «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины». Других подробностей не приводится.

Ранее премьер Виктор Орбан заявил, что Венгрия заинтересована в укреплении Украины, а не в ее ослаблении. Причина в том, что постсоветская страна выступает буферной зоной между Венгрией и Россией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Постсоветская страна пообещала не принимать российские танкеры

    Москвичам рассказали о допустимой температуре выхода на лед

    В США предложили изменить цели операции в Иране

    В ЕС допустили поставки энергоносителей из России

    Учитель российского детдома оказался развратным порнографом

    Член команды Орбана попал в «Миротворец»

    Названы причины сонного паралича

    В российском регионе поймали тигра-людоеда

    НАСА назначило запуск миссии к Луне на День дураков

    Российского вымогателя депортировали из Таиланда

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok