14:18, 10 марта 2026Мир

Орбан заявил об интересе в укреплении Украины как буфера от России

Орбан: Будапешт заинтересован в укреплении Украины как буфера от РФ
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Alex Brandon / AP

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт заинтересован не в ослаблении, а в укреплении Украины, так как она выступает буферной зоной между Венгрией и Россией. Об этом пишет Telex.

На заседании парламента Орбан подчеркнул, что безопасность граждан Венгрии лучше гарантирована, если РФ не становится их соседом. Он также заявил, что Украина может рассчитывать на их поддержку.

Британский политолог Финиан Каннингем писал, что руководство Европейского союза предпочло закрыть глаза на угрозы президента Украины Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

