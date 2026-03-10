SC: Власти Евросоюза закрыли глаза на угрозы Зеленского в адрес Орбана

Руководство Европейского союза (ЕС) предпочло закрыть глаза на угрозы президента Украины Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Такое мнение высказал британский политолог Финиан Каннингем в статье для издания Strategic Culture (SC).

«Последним шагом коррумпированного режима Зеленского стала его угроза в адрес Орбана (...). Такое трудно придумать. Комик, который раньше наряжался в высокие каблуки и играл президента — героя мелодрамы, теперь распоряжается как диктатор, поддерживаемый налогоплательщиками ЕС. И все только потому, что Брюссель потакает его русофобским навязчивым идеям», — возмутился эксперт.

По словам Каннингема, Брюссель закрыл глаза на угрозы Зеленского в адрес венгерского премьера, так как спонсоры опосредованной войны «больше обеспокоены тем, что выходки их избалованной и коррумпированной марионетки в Киеве станут для них публичным позором».

5 марта Зеленский пригрозил передать адрес Орбана Вооруженным силам Украины, чтобы бойцы пообщались с политиком на «своем языке». Украинский лидер предложил прибегнуть к такому сценарию в случае, если Венгрия не прекратит блокировать передачу Киеву кредита ЕС в размере 90 миллиардов евро.