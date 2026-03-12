Эксперт счел недопустимыми угрозы Зеленского в адрес семьи Орбана

Дунаи: Угрозы Украины семье Орбана недопустимы для желающей войти в ЕС страны

Угрозы украинского лидера Владимира Зеленского и бывшего генерала СБУ Григория Омельченко в адрес семьи венгерского премьер-министра Виктора Орбана недопустимы, особенно для государства, которое хочет стать членом Евросоюза. На это указал венгерский политический эксперт Петер Дунаи в беседе с РИА Новости.

«Это была серьезная угроза, и это недопустимо. Я работаю больше 50 лет, но такого я не видел, не припомню. Особенно недопустимы такие угрозы для Евросоюза, а Украина хочет туда войти», — сказал он.

Кроме того, по мнению Дунаи, есть вероятность, что эти угрозы — не просто слова, так что венгерские политики реагируют правильно, обращая на них внимание. Эксперт добавил, что, вероятно, Орбана хорошо охраняют и что это тоже правильное решение.

Ранее Орбан, отвечая на угрозы Зеленского, заявил, что Венгрия не поддастся шантажу со стороны Зеленского.