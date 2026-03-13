Реклама

Фицо заявил о потере влияния ЕС на международной арене

Фицо заявил о потере влияния ЕС и предложил сменить главу дипломатии Каллас
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Роберт Фицо

Роберт Фицо . Фото: Alex Brandon / Pool / Reuters

Европейскому союзу стоит обсудить замену главы дипломатии ЕС Каи Каллас и назначить на эту должность политика с большим весом в международных отношениях, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Об этом пишут «Известия».

По его словам, Европа потеряла влияние на международной арене. Словацкий политик добавил, что Евросоюз не воспринимают как серьезного игрока.

«Нас никто не воспринимает серьезно. Никто с нами не разговаривает», — подчеркнул он. Фицо добавил, что никто не советовался с ЕС по поводу конфликтов Ирана и Израиля, ситуации в Венесуэле.

Ранее Politico писало, что Евросоюз счел Фицо менее серьезным препятствием на пути к предоставлению Киеву кредита в размере 90 миллиардов евро, чем его венгерского коллегу Виктора Орбана.

