Глыба льда рухнула и сломала часть крыши в российском городе

В Балашихе глыба льда рухнула и снесла ограждения крыши жилого дома

В подмосковной Балашихе глыба льда рухнула и сломала ограждение крыши жилой многоэтажки. Момент падения наледи сняли на видео, которое опубликовал Telegram-канал «112».

Очевидица рассказала, что возвращалась домой и заметила ледяную лавину на крыше за несколько мгновений до ее падения. Россиянка предупредила об этом других людей, которые собирались зайти в подъезд. На кадрах с места происшествия видно, как глыба льда вместе со снегом падает и сносит ограждения на крыше здания. Никто из прохожих не пострадал.

Женщина рассказала, что звонила диспетчерам до падения наледи, но не дождалась ответа. Специалисты прибыли на место, когда льдина уже упала, сфотографировали последствия и не стали ничего больше предпринимать. В связи с этим жильцы дома планируют обратиться в прокуратуру.

Ранее в подмосковном Клине глыба льда с крыши упала на пенсионерку и разбила ей лоб.