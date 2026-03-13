Реклама

12:24, 13 марта 2026

Гоген Солнцев обнародовал видео с неудачного окрашивания в московском салоне красоты

Шоумен Солнцев показал видео из салона красоты в Москве, где ему сожгли голову
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @solntcev

Российский актер и шоумен Гоген Солнцев обнародовал видео из московского салона красоты, где ему якобы сожгли кожу головы. Публикация появилась в его Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Артист запечатлел себя в зеркале с фольгой на голове, а затем показал на камеру отвалившиеся пряди. При этом рядом с ним находилась мастер, которую шоумен обвинил в случившемся.

В описании к ролику Солнцев заявил, что выложил кадры неудачного окрашивания с разрешения адвоката. «Адвокат разрешил только сейчас обнародовать видео в силу многочисленных домыслов, инсинуаций и откровенной лжи вокруг этой жуткой ситуации», — объяснил знаменитость.

Ранее Солнцев рассказал, что записался в столичный салон к парикмахеру, которого посоветовали друзья. На процедуре мастер нанесла на его волосы специальный раствор и обернула их в фольгу. Через некоторое время она ее сняла уже вместе с прядями. Шоумен посоветовался с другими специалистами, которые считают, что раствор для окрашивания был сильным, или мастер его передержала.

Однако позже парикмахер, которая работала с волосами Солнцева, заявила, что он сам себе их сжег. По ее словам, перед тем, как полностью нанести краситель на волосы, она протестировала его на небольшом участке одной пряди в течение 20 минут. После выдержанного времени мастер нанесла краску на все волосы, не затронув прикорневую зону. «Я сказала, что время выдержки 20 минут, и после этого Гоген ушел покурить. Он не возвращался около часа и сорок минут. Я ему звонила, он не брал трубку», — объяснила женщина.

